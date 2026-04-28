Gerücht: Stellantis wird sich wieder auf Schlüsselmarken konzentrieren und Dodge und Chrysler außen vor lassen

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Wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, hatte der Fertigungskonzern Stellantis Schwierigkeiten, sich wieder auf den Strommarkt einzustellen, und es gab mehrere Umstrukturierungen im Zuge eines weltweiten Verkaufsrückgangs.

Jetzt scheinen sie sich wieder auf einige ihrer Marken zu konzentrieren, genauer gesagt auf vier Marken, wenn man einem Bericht von Reuters Glauben schenkt.

Offenbar wird sich die Marke unter einem neuen Plan von CEO Antonio Filoso auf Jeep, Ram, Peugeot und Fiat konzentrieren. Also ja, für die Aufmerksamen bleiben einige Marken außerhalb dieser ausgewählten Gruppe übrig, Marken wie Alfa Romeo, Citroën, Opel, DS, Chrysler und Dodge.

Insgesamt betreibt Stellantis 14 Marken in der Branche, was bedeutet, dass anscheinend insgesamt 10 Marken weder denselben Geldfluss noch denselben Fokus erhalten. Der Bericht stellt fest, dass die übrigen Marken zwar nicht komplett ausgeschaltet werden, aber eher regional oder für "Nischenmärkte und Kunden" ausgerichtet sein werden.

Außerdem scheint es, als würden diese Marken der zweiten Reihe stark auf Teile von "den großen vier" setzen.

Stellantis hat sich bisher nicht zur Gültigkeit des Berichts geäußert.