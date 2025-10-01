Gerücht: Steam-Update liefert Beweise für Prototype Remaster

HQ

Ein neues Steam-Update für das Actionspiel Prototype aus dem Jahr 2009 hat die Mods, die die Spieler verwendet haben, kaputt gemacht. Und, was noch wichtiger ist, es könnte ein Hinweis auf ein mögliches Remaster des Sleeper-Hits gewesen sein, bei dem der Protagonist Alex Mercer nach einem schief gelaufenen Experiment gestaltwandelnde Kräfte erhielt.

Mercers Bestreben, die Verschwörung um ihn aufzuklären, war eine gewalttätige, und obwohl Radical Entertainment am Ende nur ein weiteres Prototype Spiel machte, scheint ein Remaster Potenzial zu haben, wie es scheint. Potenzial, das bald realisiert werden könnte.

Wie PC Gamer berichtet, hat das Update für Prototype nicht nur Mods kaputt gemacht. Es enthielt auch einige alte Testkarten, die noch nie zuvor von den Spielern gesehen wurden, und aktualisierte die Credits des Spiels. Wo sie einst endeten, enthalten die Prototype -Credits jetzt Anspielungen auf eine Ubisoft Connect-Version sowie Mitarbeiter der Activision-Support-Studios Beenox und Demonware.

Iron Galaxy Studios, ein Entwickler mit einer langen Geschichte von Remastering- und Portierungsspielen von Spielen, taucht jetzt ebenfalls in diesen neuen Credits auf. Auch dies ist keine offizielle Bestätigung, aber es reicht aus, um die Zahnräder zum Surren zu bringen, und wird wahrscheinlich Fans von Action-Hits aus den 2000er Jahren dazu bringen, zu hoffen, dass einer ihrer Favoriten zurückkehren kann.