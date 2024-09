Gerücht: State of Play-Präsentation für den 24. September geplant

HQ

Diesen Monat hatten wir bereits eine Sony-Show, die uns einen ersten Blick auf die PS5 Pro gewährte. Ein weiterer könnte jedoch bereits nächste Woche kommen, wenn man dem Brancheninsider Jeff Grubb Glauben schenken darf.

In seiner Game Mess Mornings-Show verriet Grubb, dass eine Sony State of Play-Präsentation sehr wahrscheinlich am 24. September, also am kommenden Dienstag, stattfinden wird. In der Präsentation konnten wir sehr wohl eine offizielle Bestätigung des Horizon Zero Dawn Remasters sehen, sowie Updates zu anderen Sony-Exklusivtiteln.

Es gibt auch ein paar Live-Service-Projekte, zu denen wir ein Update bekommen könnten, wie Fairgame$ und Bungies Marathon. Nach dem Concord-Flop könnte es etwas Gutes tun, um mit besseren Live-Service-Bemühungen von Sony zu prahlen.

Was wird Ihrer Meinung nach nächste Woche vorgestellt?