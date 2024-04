Gerücht: State of Decay 3 wird im Juni gezeigt

HQ

Wir verzeihen Ihnen absolut, wenn Sie sich nicht an State of Decay 3 erinnern. Es wurde vor vier Jahren mit einem wunderschönen, vorgerenderten Trailer angekündigt - ohne uns weitere Informationen zu geben. Und seitdem warten und warten wir ohne ein Lebenszeichen mehr.

Aber jetzt sieht es so aus, als würden wir das eigentliche Spiel ziemlich bald ausprobieren können. Der sonst so zuverlässige Journalist Jez Corden von Windows Central geht davon aus, dass das Spiel im Juni auf Microsofts Xbox Games Showcase gezeigt wird. Während einer Diskussion über Gears 6 (das voraussichtlich gezeigt wird, worüber wir letzte Woche geschrieben haben) schrieb er, dass es ein anderes Spiel gibt, auf das er während des Events mehr gespannt ist - und die Wortwahl verrät, was er meint:

Die State of Decay-Serie von Undead Labs bietet eine etwas andere Art von Zombie-Abenteuer, bei dem wir nicht nur überleben, erkunden und plündern, sondern auch eine Basis in einer schrecklichen Welt aufbauen müssen. Die Spiele hatten schon immer eine sehr gute Koop-Unterstützung und State of Decay 2 ist immer noch beliebt und weit verbreitet.

Microsoft selbst hat noch kein Datum für das Event genannt, aber laut Analysten wird der Xbox Game Showcase am 9. Juni erwartet, bei dem wir neben Gears 6 und State of Decay 3 auch das diesjährige Call of Duty sehen sollen - und natürlich noch viel mehr.