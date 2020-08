Gerücht: Stärkere Switch soll Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden

Wir haben bereits häufig über Gerüchte berichtet, laut denen Nintendo an einer leistungsstärkeren Version der Nintendo Switch arbeitet und diese Woche gab es bei dem Thema erneut Bewegung. Laut dem taiwanesischen Online-Outlet Team Economic Daily News seien wir nicht mehr allzu weit von der Veröffentlichung entsprechender Hardware entfernt.

Die Journalisten behaupten mit internen Quellen gesprochen zu haben, die am Herstellungsprozess des Konsolen-Upgrades beteiligt sind. Diese hätten ihnen nun bestätigt, dass das neue Modell in Kürze fertiggestellt werde und irgendwann vor dem 1. April nächsten Jahres erscheinen soll. Auffällig ist, dass die Kollegen angeben, dass diese Konsolenvariante wohl eine höhere "Interaktivität" bieten soll - was genau das heißt, wird nicht klar.

Nintendo selbst hat dieses Thema bislang stets vermieden, obwohl sie ein leistungsfähigeres Gerät nicht komplett ausgeschlossen haben. Natürlich könnte die Corona-Situation aktuelle Pläne in Bedrängnis bringen und wir müssen auch noch einmal daran erinnern, dass wir die Glaubwürdigkeit dieser angeblichen Quellen nicht bestätigen können.

Wann und ob entsprechende Ankündigungen geschehen, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, doch die Nintendo-Insider sind aktuell wieder sehr unruhig. Mehrere Branchenexperten gehen von einem oder mehreren geplanten Videoübertragungen mit dedizierten Nintendo-News aus, obwohl das Unternehmen offiziell keine solchen Shows geplant hat. Jeff Grubb von GamesBeat zufolge werden wir aber nicht mehr lange warten müssen, da bereits an diesem Gamescom-Freitag eine entsprechende Sendung geplant sein soll.

Im Podcast sagte Grubb, dass es dafür "eine starke Wahrscheinlichkeit" gebe. Der Journalist kann sich allerdings auch vorstellen, dass dieses Format nur ein Appetitanreger für eine noch größere Überraschung ist, die in wenigen Wochen geplant sein könnte. Unsere Kollegen aus Spanien denken da sofort an Marios 35. Geburtstag und die Verbindung zur eingangs erwähnten Nintendo Switch Pro. Das sind aber alles nur Vermutungen und Wunschdenken, deshalb warten wir an dieser Stelle auf offizielle Informationen von Nintendo.

Quelle: Edge Markets