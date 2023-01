Gerücht: Starfield und Redfall-Entwicklung ist in "grober Verfassung"

HQ

Horns, der Leaker, der die Hi-Fi Rush-Ankündigung enthüllte, bevor sie kürzlich auf der Xbox und Bethesda Developers Direct gezeigt wurde, hat eine weitere Behauptung aufgestellt, dass Bethesda und Arkane Studios Schwierigkeiten haben, Starfield und Redfall fertigzustellen.

"Redfall kommt zuerst und ist immer noch in grober Verfassung und sollte wahrscheinlich mehr Qualitätskontrolle verwenden, aber es ist immer noch in besserem Zustand als Starfield", sagte Horns. Microsoft macht angeblich Druck, beide Spiele in diesem Geschäftsjahr herauszubringen, und will die Verluste ausgleichen, die es durch die Azure-Cloud-Sparte erlitten hat.

Wir haben das Veröffentlichungsdatum von Starfield noch nicht bestätigt, aber Horns argumentiert, dass, sollte Bethesda ihren Willen bekommen, es im Herbst dieses Jahres herauskommen wird. Wir kennen jedoch das Veröffentlichungsdatum von Redfall, und das ist für den 2. Mai festgelegt.

Hoffentlich wird es bei beiden Titeln keine weiteren Verzögerungen geben, aber von den Geräuschen her muss möglicherweise noch viel mehr Arbeit an ihnen geleistet werden.