Gerücht: Starfield und Indiana Jones kommen für PlayStation 5

Seit einigen Monaten gibt es mehrere Anzeichen dafür, dass Microsoft seine Strategie für die Xbox in Zukunft wirklich umkrempeln wird. Dazu gehören Insider, die behaupten, dass Hi-Fi Rush und Sea of Thieves für PlayStation 5 und/oder Switch erscheinen würden, aber auch Xbox-CFO Tim Stuart, der bereits im November sagte, dass wir Microsoft-Spiele auf "jedem Bildschirm, der Spiele spielen kann" erwarten sollten.

Nun, es scheint, als ob sie es ernst meinen. Mehrere Insider behaupten nun, dass wir davon ausgehen können, dass Microsoft sich mit seinen Multiformat-Veröffentlichungen wirklich anstrengen wird, und der Benutzer Idle Sloth sagt (in einem inzwischen widerrufenen X-Post), dass wir erwarten können, dass das Xbox-Team die Strategie für die Zukunft Ende Februar/Anfang März kommunizieren wird. Einige der Titel, von denen erwartet wird, dass sie ein Teil davon sein werden, sind Starfield, das bereits im September veröffentlicht wurde, aber auch Bethesdas kommende Spiele wie Indiana Jones and the Great Circle und der nächste id Software-Titel, von dem allgemein angenommen wird, dass es sich um ein neues Doom handelt.

Ob das bedeutet, dass jedes Spiel von nun an multiformatig sein wird, oder ob es sich um eine Auswahl oder eine andere Art von Plan handelt, bleibt abzuwarten, aber es gibt in der Regel keinen Rauch ohne Feuer - und in letzter Zeit gab es eine ganze Menge Rauch. Wir sind auch daran interessiert zu sehen, wie Xbox-Konsolen und Game Pass in all dies passen (da der Game Pass wahrscheinlich weder auf PlayStation 5 noch auf Switch erlaubt sein wird).