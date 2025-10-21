Gerücht: Starfield PS5-Portierung wird dieses Jahr nicht enthüllt

HQ

Jetzt, da Xbox die exklusiven Veröffentlichungen so gut wie aufgegeben hat, warten viele PS5-Besitzer darauf, wann sie einige der Titel der Xbox Studios auf ihrer Konsole spielen können. Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Tschernobyl sind entweder auf PS5 erschienen oder kommen weiter.

Ein Spiel, das ganz oben auf der Wunschliste steht, ist Starfield, etwas, das noch kein PS5-Veröffentlichungsdatum hat. Laut Insider NateTheHate sollten wir nicht erwarten, dass die Portierung noch in diesem Jahr angekündigt wird. "Ich glaube, die Ankündigung wird 2026 erfolgen, wenn sich die Pläne nicht ändern", schrieb er auf Twitter/X.

Starfield wurde bereits 2023 für Xbox und PC veröffentlicht, und obwohl die Kritiken für das RPG gut waren, hatten die Spieler größtenteils Schwierigkeiten, sich so engagiert zu fühlen wie bei anderen großen Bethesda-IPs. Derzeit warten wir auch auf die Enthüllung des zweiten großen DLCs des Spiels, der ebenfalls nicht in diesem Jahr erscheinen wird. Vielleicht wird es mit der PS5-Version im Jahr 2026 auf den Markt kommen.