Gerücht: Starfield kommt etwas später als geplant

Wie Sie vielleicht gehört haben, hat Microsoft am 25. Januar ein Ereignis namens Developer_Direct, bei dem sie viel mehr von Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall und The Elder Scrolls Online anzeigen werden. . Die Veröffentlichungstermine könnten kommen, obwohl bereits im Juni bestätigt wurde, dass sie in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 gestartet werden.

Ein Spiel, von dem wir nichts sehen werden, ist Starfield, von dem kürzlich bestätigt wurde, dass es zu einem späteren Zeitpunkt ein separates Event erhält. Starfield wurde auch für eine Veröffentlichung in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bestätigt, aber laut einem neuen Gerücht aus dem Podcast Defining Duke scheint es, als könnte es zum zweiten Mal zu einem späteren Zeitpunkt rutschen (es war ursprünglich für eine Premiere im November 2022 geplant).

Es ist der YouTuber MrMattyPlays, der sagt, er habe von vertrauenswürdigen Quellen gehört, dass Starfield nicht das beabsichtigte Startfenster machen wird. Glücklicherweise sagt er, dass es keine große Verzögerung ist und dass wir das massive RPG im Sommer noch genießen können, was entweder Juli oder August bedeuten sollte.

Angesichts der häufigen Gerüchte, dass Redfall auf Mai verschoben wurde, ist es nicht verwunderlich, sich vorzustellen, warum Microsoft ihre Spiele trennen möchte. Sie haben auch Forza Motorsport und Minecraft Legends herauskommen, also wird es trotzdem ein ziemlich vollgepackter Frühling.