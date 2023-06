Gerücht: Star Wars: The Old Republic könnte ausgelagert werden

HQ

Star Wars: The Old Republic könnte kein Team mehr bei BioWare haben, das daran arbeitet, und stattdessen an Broadsword Online ausgelagert werden, den Entwickler hinter Dark Age of Camelot und Ultima Online.

Wie IGN berichtet, wird angenommen, dass BioWare es vorzieht, sich in Zukunft voll und ganz auf Mass Effect und Dragon Age zu konzentrieren. Auch wenn Star Wars: The Old Republic vielleicht nicht die Priorität des Entwicklers ist, läuft es seit 2011 und hat bis heute Spieler.

Star Wars: The Old Republic hat seit seiner Veröffentlichung acht große Erweiterungen erhalten, wobei der neueste DLC, Legacy of the Sith, im Februar 2022 veröffentlicht wurde. Wenn Broadsword Online die Oberhand gewinnt, könnte dies bedeuten, dass das Spiel in Zukunft nicht annähernd so viel Liebe bekommt, aber vielleicht bekommt das MMO mit dem Verzicht von BioWare etwas mehr Aufmerksamkeit als sonst, wenn man bedenkt, dass sich letzteres Studio auf seine beiden Haupt-Franchises konzentriert.