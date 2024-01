Gerücht: Star Wars Outlaws soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen

HQ

Star Wars Outlaws beeindruckte viele Sci-Fi-Fans, als wir letzten Sommer einen Blick auf das Gameplay werfen konnten. Obwohl das Veröffentlichungsdatum noch unbekannt ist und wir nur das Zeitfenster dieses Jahres haben, scheint es, dass es durchaus vor Juli auf den Markt kommen könnte.

In einem ausführlichen Bericht von Tom Henderson von Insider Gaming sieht es so aus, als ob Ubisoft einen Launch für Star Wars Outlaws in der ersten Hälfte dieses Jahres anstrebt. Soweit wir wissen, waren die einzigen großen Veröffentlichungen, die Ubisoft für Anfang 2024 geplant hatte, Prince of Persia: The Lost Crown, Skull and Bones und möglicherweise Tom Clancy's The Division Resurgence.

Star Wars Outlaws wäre sicherlich ein Schwergewicht, um dieses Line-up zu ergänzen. Es gibt jedoch keine Bestätigung von Ubisoft, dass dies der Plan ist, und obwohl Henderson in dieser Art von Dingen größtenteils zuverlässig ist, könnten sich die Pläne intern bei Ubisoft ändern.

Was den Rest des Jahres angeht, so scheint es, dass es, wie wir gestern berichteten, Pläne gibt, Assassin's Creed Codename Red im November zu veröffentlichen.