Gerücht: Star Wars Eclipse schon jetzt mit Entwicklungsproblemen konfrontiert?

Während der diesjährigen Game Awards hat Quantic Dream ein Star-Wars-Spiel enthüllt, das wir Star Wars Eclipse nennen sollen. Der Trailer fing Weltraumstimmung und Entdeckergeist ein, das Material lässt jedoch keine Rückschlüsse zum eigentlichen Vorhaben zu. Die Ankündigung hat also nur deutlich gemacht, dass die Franzosen zu einem vermutlich weit, weit entfernten Zeitpunkt in der Zukunft einen Titel mit diesem Namen veröffentlichen wollen.

Der Insider Tom Henderson, den vor allem Kontakte mit Hintergrundbezug zum Thema Battlefield hat, hat einige Informationen zum Projekt zusammengetragen, die kein sonderlich vielversprechendes Bild zeichnen. Ihm zufolge befindet sich die Entwicklung von Star Wars Eclipse schon jetzt in einem schwierigen Zustand. Er behauptet, dass Quantic Dream vor etwa 18 Monaten mit der Produktion begonnen habe, was erklären würde, warum aktuell noch keine spielbare Version und infolgedessen kein Gameplay existiert. Star Wars Eclipse sei angeblich aus "Project Kara" hervorgegangen, einem "MMORPG", aus dem Sony Detroit: Become Human machen ließ.

Das französische Studio habe Schwierigkeiten damit, eine offene Welt mit ihrer eigenen Grafik-Engine darzustellen, weshalb sich die Fortschritte zusätzlich verlangsamen würden. Abschließend wird auch die umstrittene Studiokultur erwähnt, die es Quantic Dream offenbar erschwert, neue Mitarbeiter und entsprechende Investitionen anzuziehen. Da kommen also einige Faktoren zusammen, die den Arbeitsalltag der Franzosen erschweren.