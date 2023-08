Gerücht: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl könnte auf der Gamescom spielbar sein

HQ

Berichten zufolge plant Xbox in diesem Jahr einen der größten Stände aller Zeiten auf der Gamescom, an dem spielbare Spiele wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport und Towerborne vorgestellt werden könnten.

Diese Nachricht kommt über einen Bericht von Insider Gaming, und es wird erwartet, dass diese Titel nicht nur möglicherweise spielbar sind, sondern auch im Rahmen der Opening Night Live, die von Geoff Keighley moderiert wird, mehr über sie erfahren werden.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl möglicherweise spielbar ist, ist wahrscheinlich die Nachricht, die für viele ein Schock sein wird, wenn man bedenkt, dass das Spiel aufgrund des Krieges in der Ukraine eine turbulente Entwicklungsphase hinter sich hat. Hoffentlich hören wir mehr von der Gamescom, die Ende dieses Monats stattfinden soll.