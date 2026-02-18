Gerücht: Square Enix arbeitet an einem Chrono Trigger Remake

HQ

Letztes Jahr gab es zahlreiche Gerüchte, die besagten, dass Chrono Trigger kurz vor einem Comeback steht, wobei Square Enix-Veteran Yuji Horii selbst einige davon befeuerte, darunter auch persönlich einen Hinweis auf uns hier bei Gamereactor. Noch im Dezember letzten Jahres entschied er sich, nicht auf Fragen zu einem möglichen Remake zu antworten, obwohl er es leicht leugnen konnte, falls es nicht wahr wäre.

Ein sehr verlässlicher Insider sagt nun, dass Chrono Trigger tatsächlich ein Comeback feiert. Dieser Insider ist John Harker, der seit zehn Jahren glaubwürdige Gerüchte verbreitet und Folgendes auf Resetera zu einer derzeit von Square Enix durchgeführten Umfrage schreibt:

"Das Chrono-Zeug ist aber schon in der Entwicklung. Lasst uns nach etwas anderem fragen, wie zum Beispiel das Eröffnen von Triangle Strategy 2 oder eine echte Fortsetzung von Final Fantasy Tactics!"

Als andere Nutzer auf seinen Kommentar reagierten, blieb er standhaft und schien es ernst zu meinen. Natürlich sollte dies nicht als offizielle Bestätigung gelten, aber Gerüchte von Insidern haben kaum bessere Quellen als diese.

Was das Remake von Chrono Trigger beinhaltet, bleibt abzuwarten. Wir wissen, dass viele auf HD-2D hoffen, aber Square Enix hat kürzlich Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht, das wie Chrono Trigger auf einem rundenbasierten RPG basiert, das von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama entwickelt wurde. Man könnte vermuten, dass Square Enix diese Formel erneut verwenden möchte, und Chrono Trigger würde zweifellos gut passen. Allerdings könnte es genauso gut etwas völlig Neues und AAA-ähnlicheres sein.

Falls Chrono Trigger ein Remake bekommt, welchen Grafikstil würdet ihr euch wünschen?