Gerücht: Split Fiction wird nächste Woche enthüllt und im März veröffentlicht

HQ

Es ist fast zwei Monate her, dass Hazelight, die Schöpfer von It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons und A Way Out, erklärten, dass das nächste Spiel des Studios ein neues geistiges Eigentum sein wird, und uns Hinweise darauf gaben, was der Titel ist. Ein paar Tage später berichtete der zuverlässige Leaker billbil-kun, dass das Spiel Split Fiction heißen wird und ein paar andere kleinere Details, aber er wird hier nicht aufhören.

Der Franzose behauptet nun, dass Split Fiction am 6. März erscheinen wird, also könnt ihr eine Bestätigung davon erwarten, wenn der erste Trailer des Spiels nächsten Freitag bei den Game Awards debütiert (Donnerstagabend für diejenigen unter euch, die weiter westlich sind).