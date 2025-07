Gerücht: Sowohl die Entwickler von Crash Bandicoot als auch von Ori würden gerne ein neues Banjo-Kazooie machen

HQ

Eines der Spiele, das ständig angefragt wird, wenn Microsoft eine Veranstaltung veranstaltet, ist Banjo-Kazooie, aber nach Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts im Jahr 2008 ist es an dieser Front ruhig geworden. Rare sagt, dass sie lieber neue Spiele machen würden, und Microsoft scheint nicht darauf zu drängen.

In letzter Zeit gab es jedoch vereinzelt Gerüchte, dass etwas in Arbeit ist, und in der neuesten Folge von VGC: The Video Game Podcast wird erklärt, dass es tatsächlich externe Studios gibt, die dem Bären und dem Vogel neues Leben einhauchen wollen.

VGC-Gründer Andy Robinson ist dafür bekannt, gute Kontakte in der Branche zu haben und niemals falsche Informationen zu verbreiten, um Klicks zu jagen, und sagt, dass der Schöpfer des Originals, Gregg Mayles (der Rare in der Woche nach der Everwild-Schließung verließ), nie zurückblicken wollte:

"Man sprach lange darüber, dass es immer externes Interesse an Banjo gibt, aber sie sind nicht interessiert. Ich meine, Gregg ist jemand, der nicht zurückblickt, notorisch hat er das auf der Platte gesagt, dass er gerne neue Sachen macht. Die Einstellung der Studioleitung war immer: 'Nein, nein, nein, nein, wir machen das neue Ding.' "

Jetzt scheint Microsoft jedoch Interesse an neuen Pitches gezeigt zu haben, und zu denen, die darauf erpicht sind, Banjo-Kazooie zu managen, gehören Crash Bandicoot 4: It's About Time-Schöpfer Toys for Bob and Ori und der Wille der Wisps-Entwickler Moon Studios:

"Ich habe in letzter Zeit gehört, dass die Pitches angehört werden. Ich habe ständig gehört, dass der Name, der fällt, Toys for Bob ist, die wirklich einen machen wollen. Lustigerweise habe ich gehört, dass Moon Studios ein weiterer sind, der wirklich interessiert ist.

Es wird immer über das Interesse an einem Zeichentrickfilm, einem Film gesprochen. Du weißt schon, ständig."

Erst im April sagte Toys for Bob offen, dass sie dachten, es sei höchste Zeit, etwas Neues mit Banjo-Kazooie zu machen, und Microsoft könnte nach den Entlassungen und Schließungen in dieser Woche sicherlich einige positive Nachrichten gebrauchen, also drücken wir die Daumen, dass die Idee von jemandem tatsächlich verwirklicht wird.