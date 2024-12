Gerücht: South of Midnight feiert im März Premiere

HQ

Microsoft hat einen fantastischen Herbst erlebt, mit Xbox-Spielern, die sich in Titeln wie Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Indiana Jones and the Great Circle ergehen.

Tatsache ist jedoch, dass der Frühling 2025 mit Avowed im Februar auch sehr gut aussieht, und jetzt soll einer der am meisten erwarteten Titel des Xbox Game Studios nur einen Monat später Premiere feiern. Es ist der Insider eXtas1s, der über seinen Youtube-Kanal angibt, dass South of Midnight während der Game Awards gezeigt wird, wenn wir einen Trailer mit einem Premierendatum sehen werden.

Wann genau dieses Datum sein wird, ist nicht angegeben, aber es soll im März sein. Obwohl eXtas1s schon einmal Recht hatte (und falsch lag...), gibt es keine Garantie dafür, dass dies tatsächlich wahr ist. Wir stellen jedoch fest, dass Entwickler Compulsion Games den Hype in den letzten zwei Monaten deutlich angeheizt hat, was oft ein klares Zeichen dafür ist, dass etwas in Arbeit ist.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Microsoft kürzlich angekündigt hat, dass der Soundtrack des Spiels Ende April auf Vinyl veröffentlicht wird, was bedeutet, dass das Spiel wahrscheinlich schon vorher erscheinen wird. Eine März-Premiere passt hier sehr gut.

Die Game Awards beginnen am Freitag (13. Dezember) um 01:00 Uhr GMT / 02:00 Uhr MEZ / 03:00 Uhr EET, und wir werden natürlich live über alles berichten, was passiert - hoffentlich mit einem neuen Trailer mit einem Premierendatum für South of Midnight.