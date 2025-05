Gerücht: Sony wird nächsten Monat State of Play veranstalten

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass Sony seine kommenden Spiele im Rahmen eines State of Play vorgestellt hat, aber die Zeichen deuten auf eine Art Showcase im nächsten Monat hin.

Jeff Grubb hat in der neuesten Ausgabe von Game Mess Mornings erklärt, dass Sony im Juni einen State of Play veranstalten will, aber er sagt auch, dass dies nicht einer der größeren sein wird:

"Ich auch nicht, und das liegt daran, dass im Juni etwas passiert, es ist eine Juni-Sache. Wird das ein großes Showcase? Ich glaube nicht."

Grubb scheint sich in der Größenordnung nicht sicher zu sein, und selbst State of Play-Übertragungen können große Überraschungen bereithalten.

Sind Sie gespannt?