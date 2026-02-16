Gerücht: Sony wird dieses Jahr möglicherweise ein weiteres God of War-Spiel ankündigen

HQ

Wir haben zwei große Ankündigungen zu God of War aus der State of Play-Präsentation der letzten Woche erhalten, darunter den Schattenabwurf eines neuen, metroidvania-ähnlichen Spiels und die Enthüllung des God-of-War-Trilogie-Remakes, das irgendwann in der Zukunft erscheinen wird. Das hätte vielleicht deinen Appetit auf das Töten von Göttern und Monstern gestillt, aber es scheint, als würde Sony Santa Monica immer noch ein neues Erlebnis als nächster Hauptteil seiner geliebten Serie entwickeln.

Zumindest laut dem Insider-Shinobi602, der in einem ResetEra-Thread kommentierte, dass er erwartet, den nächsten Kratos-Auftritt irgendwann vor 2028 zu sehen. Er sagte außerdem, dass das Veröffentlichungsfenster somit irgendwo in Richtung 2027 liegt, sodass wir bereits in diesem Sommer eine Enthüllung sehen könnten.

"Das erwarte ich. Wahrscheinlich May State of Play oder die Sommer-Keighleys (SGF). Im Moment weiß ich es noch nicht", sagte der Shinobi. "Wenn nicht bis dahin, dann haben sie entweder die Veröffentlichung weiter verschoben oder eine kürzere Enthüllung bis zur Veröffentlichung gemacht."

Wir haben noch ein paar Monate, bevor der Sommer startet und in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus weitere Spiele sehen werden, aber ein neuer God of War-Titel wäre sicherlich ein großer Gewinn für Sonys Line-up in naher Zukunft, falls er in den nächsten Jahren erscheint.

Es ist auch erwähnenswert, wie diese Nachricht in ziemlicher Weise einen Strich durch den Brei wirft. Wenn Sony Santa Monica diejenigen sind, die am God-of-War-Trilogie-Remake arbeiten, fragen wir uns, wie sie auch die Arbeit am nächsten Hauptspiel ausbalancieren. Es stellt sich auch die Frage, ob Cory Barlogs kommender God of War-Titel derselbe ist wie der, den shinobi602 hier erwähnt. Es ist eine Büchse der Pandora, die wir gerne nicht geöffnet hätten, aber es könnte bedeuten, dass viel von God of War am Horizont liegt.