Gerücht: Sony will Spider-Man 3 in drei Teilen verkaufen

Es sind nicht nur die Pläne und Geschäfte von Insomniac, die durch den massiven Leak kurz vor Weihnachten enthüllt wurden, sondern auch Sonys umfassendere Strategien - etwas, das ihre Gedanken darüber einschließt, wie man die wachsenden Entwicklungskosten ausgleichen kann. Mehrere Medien (darunter Gameranx) berichten, dass unter den vielen Dateien Dokumente gefunden wurden, die zeigen, dass Sony neue Strategien in Betracht zieht, um mit seinen großen Spielen mehr Geld zu verdienen.

Aus diesem Grund wissen wir, dass es in Betracht gezogen wurde, Spider-Man 3 in drei Teilen zum Preis von jeweils 49,99 US-Dollar auf den Markt zu bringen. Teil 1, Teil 2 und Multiplayer. Sony will also, dass das fragliche Spider-Man-Projekt mehr als die erwarteten 700-720 Millionen US-Dollar mit Entwicklungskosten von 300 Millionen US-Dollar einspielt, aber stattdessen 1,1 Milliarden US-Dollar mit einem Entwicklungsbudget von 480 Millionen US-Dollar umsetzt.

Ob dieses Konzept tatsächlich zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten, aber was haltet ihr von dem Ansatz?