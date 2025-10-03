Gerücht: Sony will erste Schritte zum Auslaufen der PS4 im Jahr 2026 einführen

HQ

Die PS4 mag alt sein, aber einige PlayStation-Nutzer schwören auch heute noch darauf. Dennoch scheint Sony endlich den Sprung in Richtung Einstellung der PS4 zu wagen, denn ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass einige PSN-Funktionen für die Konsole im Frühjahr nächsten Jahres abgeschaltet werden könnten.

Der Bericht stammt von Insider Gaming und besagt, dass im Frühjahr 2026 der Support für viele Funktionen im Zusammenhang mit neuen Titeln für die PS4 eingestellt wird. Dazu gehören:



Web-API für Aktivitätsfeeds



Titel Kleine Lagerung (TSS)



Titel-Benutzer-Speicher (TUS)



Benutzer und Profile



Wort-Filter



Web-API für freigegebene Medien



Dies sind die sogenannten "Legacy-Funktionen" für das PlayStation Network, und sie sind "so konzipiert, dass sie eine einheitlichere und skalierbarere Grundlage für alle Konsolengenerationen bieten".

Mit Blick auf die Zukunft wissen wir, dass Sony Pläne für eine sechste PlayStation hat, aber es könnte an der Zeit sein, die vierte Generation hinter sich zu lassen. Die PS4 wird seit Jahren stark unterstützt, wobei sogar große Sony-Exklusivtitel wie Horizon Forbidden West und God of War: Ragnarok auf der Plattform verfügbar sind. Call of Duty erscheint immer noch auf PS4, aber jetzt könnten wir sehen, wie die Konsole aus dem Rampenlicht verschwindet und Platz für ein neues Gesicht der Sony-Hardware macht.