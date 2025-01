Gerücht: Sony will ein paar ruhende PlayStation-Franchises wiederbeleben

HQ

Jedes Jahr fühlt es sich so an, als würden viele von uns den Weihnachtsmann im Rahmen ihrer Weihnachtswünsche um Neuigkeiten zu lange ruhenden PlayStation-Franchises bitten, und jedes Jahr scheint dies Trumpf zu sein, da Sony stattdessen an seinem üblichen Format festhält, schlafende Franchises ruhen zu lassen, während aktuelle Franchises gedeihen. Dies hat dazu geführt, dass viele die Hoffnung auf ein neues Sly Cooper oder mehr Resistance aufgegeben haben. Aber vielleicht sollte diese Hoffnung nicht vergessen werden.

In der neuesten Folge von The Video Game Podcast von VGC hat Andy Robinson behauptet, dass Sony derzeit daran arbeitet, viele seiner lange ruhenden Franchises wiederzubeleben. Die genaue Liste der Serien, die zurückkehren könnten, bleibt unklar, aber Robinson bezeichnet sie als "tiefgründiges, altes IP-Zeug" und dass es "mindestens ein paar gibt, an denen sie arbeiten".

Wenn man bedenkt, dass viele Bedenken über die übermäßige Verwendung von Horizon geäußert haben und wie sehr Sony das Franchise melkt, könnte dieser Sinneswandel vielleicht dazu führen, dass Guerrilla Games hin und wieder zu Killzone zurückkehrt. Auch wenn Sucker Punch im Jahr 2025 mit Ghost of Tsushima Nachfolger Ghost of Yotei führend ist, bleiben wir optimistisch, dass Sly Cooper in den Reihen von Sony irgendwann die Liebe bekommt, die es verdient.

Was würdest du dir für die Zukunft von Sony wünschen?