Gerücht: Sony war wütend, nachdem Xbox den PlayStation 5 Pro Halo-Trailer vom Event der letzten Woche entfernt hatte

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Ende April begann Asha Sharma wieder über die Notwendigkeit zu sprechen, sich wieder auf Xbox-Exklusivtitel zu konzentrieren, und nur anderthalb Monate später wurde dies während der Xbox Game Showcase vor zwei Tagen angekündigt. Aber wann wurde diese Entscheidung intern getroffen?

Das ist ein heftiges Thema im Internet, besonders nachdem Microsoft gestern ein Video veröffentlicht hat, das zeigt, dass Gears of War: E-Day für die PlayStation 5 erscheint (obwohl das Video schnell entfernt wurde). Wie wir kürzlich berichtet haben, behauptet Xbox-Veteran Aaron Greenberg, dass dies vor einem Monat entschieden wurde, aber nun gibt es Anzeichen dafür, dass der Exklusivitäts-Push noch jünger sein könnte.

Gestern veröffentlichte Sony einen Trailer, der die PlayStation 5 Pro-Version von Halo: Campaign Evolved präsentiert, was vielleicht etwas ungewöhnlich wirkt, da sie noch am Dienstag ihr eigenes Event hatten. Warum wurde es dort nicht gezeigt? Das ist eine Frage, die sogar The Verge-Redakteur Tom Warren auf X stellt – und vielleicht haben wir jetzt die Antwort aus dem Newsletter The Game Business erhalten. Darin schreibt Christopher Dring:

"Unabhängig davon, ob sich die Strategie als richtig erweist, sehen wir auf jeden Fall eine wettbewerbsfähigere Xbox. Es gibt Gerüchte auf dem Summer Game Fest, dass Xbox geplant hatte, ein Spiel auf der PlayStation State of Play Showcase zu zeigen, sich aber dagegen entschieden hat, was Sony verärgert hat. Die alten Konsolenkriege scheinen zurückzukehren."

Kurz gesagt, es wird angedeutet, dass dieser Halo-Trailer, der das Spiel auf einer PlayStation 5 Pro zeigt, letzte Woche veröffentlicht werden sollte, aber in letzter Minute zurückgezogen wurde, was Sonys Pläne durchkreuzt hat – etwas, das sie offensichtlich aus dem Konzept gebracht hat.

Wir wissen nicht, wie viel Wahrheit daran steckt, aber du kannst dir den aufwendigen Halo: Campaign Evolved Trailer unten ansehen und selbst entscheiden. Was denkst du, war es für Sonys Event gedacht, oder ist es nur Zufall, dass es jetzt gezeigt wurde?