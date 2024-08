Gerücht: Sony veranstaltet Ende September ein PlayStation-Event

HQ

Sony hatte Ende Mai ein kleineres Event, das viele Fans zu enttäuschen schien – bevor nur zwei Wochen später das Summer Game Fest und das Xbox Games Showcase die ganze Aufmerksamkeit stahlen. Schon damals gab es Gerüchte, dass Sony sich stattdessen auf ein neues Event in diesem Herbst konzentrieren würde, und es scheint, dass dies der Fall sein könnte.

Die Quelle dafür ist der Journalist Jeff Grubb, der wiederholt bewiesen hat, dass er ein hervorragendes Verständnis für die Gaming-Branche hat, und in der neuesten Folge des Podcasts Game Mess Mornings sagt er, dass Sony Ende September einen State of Play haben wird (und erwähnt ausdrücklich, dass es sich nicht um ein Showcase handelt).

Was genau wir sehen werden, ist unklar, aber es ist wahrscheinlich an der Zeit, die viel diskutierte PlayStation 5 Pro zu zeigen, die heute fast als offenes Geheimnis und nicht nur als Gerücht behandelt wird. Was erhoffst und erwartest du für dich selbst?