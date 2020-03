Gerücht: Sony und Konami arbeiten zusammen an Wiederbelebung von Silent Hill

Bevor Hideo Kojima Death Stranding entwickelte, arbeitete sein Team an Silent Hills. Es kam damals jedoch zum Streit mit dem Rechteinhaber Konami, der das Projekt nach der Veröffentlichung der P.T.-Demo vom Antlitz dieser Welt verbannte. Seit der Metal-Gear-Solid-Erfinder sein letztes Spiel fertiggestellt hat, spricht er über verschiedene Medienkonzepte und hat in diesem Zuge auch einige Male angedeutet, dass er gerne ein Horrorspiel produzieren möchte. Daran setzt ein neues Gerücht an, das uns diese Woche überrascht hat:

Der Insider Dusk Golem und die Horrorexperten von Rely on Horror haben relativ zeitgleich von mehreren, anscheinend vertrauenswürdigen Quellen gehört, dass in der Tat eine Zusammenarbeit zwischen Sony und Konami zustandekommen soll. Dabei gehe es angeblich explizit um die Wiederbelebung der Silent-Hill-Serie, womöglich exklusiv auf der Playstation. Es wird zeitweise von zwei Projekten gesprochen und eine Beteiligung von den originalen Entwicklern von Team Silent (namentlich der Director Keiichiro Toyama, der Komponist Akira Yamaoka und der Monster-Designer Masahiro Ito) wird dabei nicht ausgeschlossen.

Die Frage scheint vor allem zu sein, ob Sony die Wogen zwischen Kojima Productions und Konami glätten kann oder nicht. Klingt jedenfalls spannend, allerdings müssen wir darauf achten, solchen Gerüchten nicht zu viel Platz einzuräumen.