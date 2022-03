Gerücht: Sony soll angeblich diese Woche Project-Spartacus-Abonnement enthüllen

HQ

Vor vier Monaten schrieb der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, dass Sony daran arbeite, ihre bestehenden Online-Angebote zu überarbeiten, um besser auf Microsofts Xbox Game Pass reagieren zu können. In den ersten Berichten war davon die Rede, dass entsprechende Service-Aktualisierungen noch im Frühjahr erwartet werden und seit dem Wochenende glaubt das Internet, dass wir in den kommenden Tagen mehr erfahren werden.

Grund dafür ist die gleiche Quelle, denn Schreier behauptet nun, dass das sogenannte "Project Spartacus" im Laufe der Woche enthüllt wird. Eine zeitnahe Ankündigung würde sich auf das aktuelle Geschäftsquartal von Sony auswirken können - doch das sagt uns nicht, ob sich die Informationen aus diesem Bericht bewahrheiten werden.

Die Gerüchte dieser neuen Mitgliedschaft sehen eine Verschmelzung der beiden laufenden Abonnements "Playstation Plus" und "Playstation Now" mit verschiedenen Preisstufen vor. Das teuerste Modell soll angeblich Demoversionen zu kommenden Spielen beinhalten und Titel älterer Generationen via Games-Streaming auf den aktuellen Konsolen von Sony verfügbar machen. Im Gegensatz zu Microsoft sieht es allerdings wohl nicht so aus, als würden die neuen Spiele der internen Playstation Studios ohne Aufpreis im Abo angeboten werden, was zahlende Nutzer verständlicherweise bedauern.