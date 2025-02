Gerücht: Sony plant diesen Sommer ein größeres Showcase

HQ

Sonys jüngster State of Play stieß auf einige starke Reaktionen, andere hatten das Gefühl, dass die Serie etwas schwächer war. Da Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach fehlten, fragten sich viele Fans, wann wir mehr von diesen Spielen sehen werden, die angeblich in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen.

Laut Jeff Grubbs Game Mess Decides-Podcast können wir davon ausgehen, dass Sony im Sommer eine umfangreichere Show herausbringen wird. "Sie könnten immer noch einige lustige Ankündigungen machen, sie könnten damit beginnen, die Erwartungen für 2026 zu stärken", sagte Grubb. "Es hört sich so an, als würden sie debattieren, ob sie etwas im Sommer zu einem vollständigen Showcase machen oder ob es sich um einen weiteren State of Play handelt. Aber sie denken über einen Showcase nach. Und wenn sie ein Schaufenster haben, bedeutet das, dass sie eine Menge Stoff haben, über den sie sprechen können. Und zu diesem Zeitpunkt würde man definitiv erwarten, [Marvels] Wolverine und viele andere Spiele zu sehen, die nächstes Jahr erscheinen könnten."

Mit großen Jahren für Nintendo und Xbox scheint es so, als ob Sony bisher etwas im Hintertreffen ist. Nachdem sich das Jahr 2024 als ein Jahr der Höhen und Tiefen für das Unternehmen erwiesen hat, scheint es, als würde es sich jetzt lieber näher an der Karte halten. Aber vielleicht warten wir nur bis zum Sommer, wenn es all die aufregenden Ankündigungen geben kann, die wir wollen.