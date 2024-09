Gerücht: Sony Pictures holt Barbarian-Regisseur für einen neuen Resident Evil-Film

HQ

Kino- und Spielfilme, die auf dem Resident Evil -Franchise basieren, neigen dazu, nicht allzu gut abzuschneiden. Ja, die Milla Jovovich-Reihe umfasste unzählige Ausflüge, aber diese Filme wurden auch von der Kritik nicht allzu gut aufgenommen. Die meisten Projekte, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, hatten ebenfalls zu kämpfen, ebenso wie die Serien von Netflix. Aber nichts davon hält Sony davon ab, zu Resident Evil zurückzukehren und es noch einmal zu versuchen.

Der allgemein vertrauenswürdige Insider The InSneider hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem er feststellt, dass Barbarian -Regisseur Zach Cregger sich von der Clue -Adaption zurückziehen und stattdessen die Adaption eines anderen Films übernehmen möchte, der auf dem Resident Evil -Franchise basiert.

Da dieses Gerücht noch sehr frisch ist, kann es sein, dass es am Ende absolut nichts bedeutet. Da Sony noch keine Ankündigung gemacht hat, müssen wir einfach dran bleiben. So oder so, der Mann hinter Barbarian, der ein Resident Evil -Projekt leitet, hat einen ganz netten Klang, oder?