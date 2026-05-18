Gerücht: Sony ist daran interessiert, Infamous und andere klassische Marken neu zu machen

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In einer Zeit, in der es unglaublich lange dauert, Spiele zu entwickeln und neue Ideen zu entwickeln, während Publisher lieber bei starken Marken bleiben, sind Remakes immer beliebter geworden. Zum Beispiel wurde Dragon Quest VII Reimagined kürzlich veröffentlicht, und in den kommenden Monaten können wir uns auf Starfox, Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced, Halo: Campaign Evolved und Tomb Raider: Legacy of Atlantis freuen – um nur einige zu nennen.

Während die meisten großen Verlage auf den Zug aufgesprungen sind, ist Sony vorsichtiger gewesen; Das jüngste Remake ist The Four Yearal The Last of Us: Part I, und das bisher nur angekündigte ist das God of War Trilogy Remake. Aber es scheint, als wären sie immer noch sehr neugierig auf das Konzept, und Jordan Middler von VGC sagte neulich, dass sie ein Remake von Infamous erkunden, einer Serie, von der wir seit der Veröffentlichung von Infamous: First Light 2014 keine Spur mehr gesehen haben.

Dies veranlasste die Nutzer, sich an einen der zuverlässigsten Insider der Spielewelt, NateTheHate, zu wenden, um ihn zu fragen, was er über die Angelegenheit weiß. Er antwortete, dass er zwar nichts davon gehört habe (was nicht gleichbedeutend ist, zu sagen, dass es nicht wahr ist), aber er fügte hinzu, dass "es Wahres darin gibt, dass Sony einige ihrer älteren, ungenutzten IPs erforscht und erwägt, sie wiederzubeleben".

Und damit können wir nur hoffen. Welche Spielereihe würdest du dir wünschen, dass Sony wieder aufbaut und zurückbringt?