Gerücht: Sony hat versucht, Gran Turismo 7 auf die Switch 2 zu portieren

HQ

Obwohl Sony sich deutlich stärker für exklusive Titel engagiert als Microsoft, hat das Unternehmen seine Haltung in den letzten Jahren deutlich gemildert. Es begann damit, dass ihre MLB The Show -Spiele für die Xbox erschienen (und in den Anfangsjahren sogar im Game Pass enthalten waren), und seitdem haben sie Lego Horizon Adventures für die Switch und Helldivers II für Xbox Series S/X veröffentlicht – wobei auch Marathon für Letzteres in Aussicht ist.

Das bedeutet, dass Sony Entwicklungskits besitzt und mit Konsolen anderer Hersteller experimentiert. Vor diesem Hintergrund sollten wir die jüngste Aussage des Journalisten und Insiders Jeff Grubbs betrachten. In der neuesten Folge des Game Mess Podcasts drehte sich die Diskussion um Gran Turismo 7 und die Tatsache, dass es noch nicht für den PC veröffentlicht wurde, was er als seltsam bezeichnet, bevor eine kleine Bombe platzte:

"Ich habe kürzlich gehört, dass Gran Turismo auf der Switch 2 läuft. Ich glaube nicht, dass es auf die Switch 2 kommt, aber ich habe gehört, dass es auf der Switch 2 läuft."

Es ist erwähnenswert, dass Grubb sagt, er glaube nicht, dass wir mit Gran Turismo 7 für die Switch 2 rechnen sollten, aber vorausgesetzt, die Informationen stimmen (was bei Grubb oft stimmt), zeigt das eindeutig, dass Sony tatsächlich die Hardware der Konkurrenz testet. Das entspricht vollkommen dem, was Sonys Senior Vice President, Sadahiko Hayakawa, vor nur sechs Monaten sagte:

"Im Gaming-Geschäft bewegen wir uns von einem hardwarezentrierten Geschäftsmodell hin zu einem Plattformgeschäft, das die Community erweitert und das Engagement steigert."

Es gibt viele Hinweise darauf, dass wir in Zukunft weitere Multi-Format-Veröffentlichungen von Sony sehen könnten, zumal sie selbst erklärt haben, dass es eine sehr profitable Idee war, Helldivers II für die Xbox Series S/X zu veröffentlichen.

Was hältst du davon?