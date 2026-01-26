Gerücht: Sony hat für nächsten Monat einen PlayStation-Stream geplant
Ein Insider mit einer ziemlich nachgewiesenen Erfolgsbilanz sagt, dass eine Veranstaltung von Sony geplant ist.
Microsoft veranstaltete erst letzte Woche sein Xbox Developer Direct Event, bei dem Fable und Forza Horizon 6 vorgestellt wurden, komplett mit Informationen zu ihren jeweiligen Launchs. Es gibt auch weit verbreitete Gerüchte, dass für Februar ein Nintendo Direct-Event geplant ist, und es gibt auch Gespräche über einen möglichen Sony-Stream.
Ein Nutzer wandte sich an den Insider NateTheHate, der eine gute Erfolgsbilanz bei Leaks hat, um zu fragen, ob die Informationen über eine Sony-Veranstaltung im nächsten Monat stimmen. Die Antwort war ermutigend: "Es wird eine geben, ja."
Natürlich ist es immer noch nur ein Gerücht, aber es scheint, als könnten wir uns auf neue PlayStation-Spiele im Februar freuen (es gab unter anderem Gerüchte über Kratos' Rückkehr), und hoffentlich auch etwas von Drittanbietern.
Was erhoffst du dir in einem hypothetischen Sony-Stream?