Gerücht: Sony hat für nächsten Monat einen PlayStation-Stream geplant

Microsoft veranstaltete erst letzte Woche sein Xbox Developer Direct Event, bei dem Fable und Forza Horizon 6 vorgestellt wurden, komplett mit Informationen zu ihren jeweiligen Launchs. Es gibt auch weit verbreitete Gerüchte, dass für Februar ein Nintendo Direct-Event geplant ist, und es gibt auch Gespräche über einen möglichen Sony-Stream.

Ein Nutzer wandte sich an den Insider NateTheHate, der eine gute Erfolgsbilanz bei Leaks hat, um zu fragen, ob die Informationen über eine Sony-Veranstaltung im nächsten Monat stimmen. Die Antwort war ermutigend: "Es wird eine geben, ja."

Natürlich ist es immer noch nur ein Gerücht, aber es scheint, als könnten wir uns auf neue PlayStation-Spiele im Februar freuen (es gab unter anderem Gerüchte über Kratos' Rückkehr), und hoffentlich auch etwas von Drittanbietern.

Was erhoffst du dir in einem hypothetischen Sony-Stream?