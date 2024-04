Gerücht: Sony hat ein neues Event für Mai geplant

HQ

Letztes Jahr hatte Sony das größte PlayStation-Event des Jahres im Mai in einem Showcase, der Ankündigungen von Titeln wie Bungies kommendem Marathon und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sowie vielen anderen Spielen beinhaltete. Also... Werden sie das auch in diesem Jahr tun?

Es scheint tatsächlich so, ja. Laut dem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Journalisten Jeff Grubb scheint Sony etwas geplant zu haben, und hier ist, was er im Giant Bombcast dazu zu sagen hatte, als er über Silent Hill 2 Remake sprach:

"Ich habe gehört, dass es eine PlayStation geben wird... irgendetwas - entweder ein State of Play oder ein Showcase - im Mai, also wird es das wahrscheinlich geben."

Dies war auch nicht die einzige Erwähnung eines Showcase, denn Grubb fügte später hinzu:

"Hat das Spiel schon ein Datum? Ich kann mich nicht erinnern... Richtig, das ist der Grund, warum ich die Sache mit der PlayStation im Mai angesprochen habe... Wenn sie bis dahin kein Datum ankündigen - zu diesem Zeitpunkt, wenn das Ding passiert - dann würde ich fast davon ausgehen, dass es eine Garantie ist, dass wir ein Datum für dieses Spiel bekommen."

Vor fast zwei Monaten wurde bekannt, dass Sony vor dem 31. März 2025 keine neuen Spiele in großen bestehenden Franchises veröffentlichen wird. Das bedeutet aber nicht, dass sie bis dahin keine Third-Party-, kleineren First-Party- oder sogar etwas ganz Neues geplant haben - und nichts hindert sie daran, Titel zu zeigen, die nach diesem Datum veröffentlicht werden.

Was würdet ihr gerne bei einem großen PlayStation Showcase im Mai sehen?

Danke Resetera