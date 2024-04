Gerücht: Sony erwägt die Einführung von Helldivers II für Xbox

HQ

Sony hat Helldivers II Anfang des Jahres für PC und PlayStation 5 veröffentlicht und es wurde sofort sehr beliebt. Seitdem ist es einer der meistgespielten Titel auf Steam geblieben und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Und vielleicht könnten diese großen Zahlen in Zukunft noch weiter wachsen. Laut XboxEra-Insider Nick "Shpeshal_Nick" Baker befindet sich Sony derzeit in Gesprächen mit Microsoft, um Helldivers II möglicherweise auf der Xbox zu veröffentlichen, aber er sagt, dass sich die Verhandlungen in einem frühen Stadium befinden.

Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer hat zuvor gesagt, dass er der Meinung ist, dass Sony Helldivers II auf der Xbox veröffentlichen sollte, und es würde mit ziemlicher Sicherheit Millionen von zusätzlichen Spielern und mehr Einnahmen für Sony bedeuten, aber es wäre auch eine große Abkehr von Sonys traditioneller Strategie mit Exklusivtiteln.

Es ist erwähnenswert, dass Shpeshal_Nick keine kugelsichere Erfolgsbilanz für seine Leaks hat, bei denen er in der Vergangenheit in mehreren großen Dingen Recht hatte, aber auch in mehreren hochkarätigen Fällen falsch lag.

Was denkst du, wird Sony das PlayStation-exklusive Helldivers II für Xbox veröffentlichen, oder ist es reines Wunschdenken?