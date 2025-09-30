Gerücht: Sony bringt PlayStation 5-Controller mit austauschbaren Batterien auf den Markt

HQ

Wir haben kürzlich über Gerüchte berichtet, dass eine neue und aktualisierte Version der PlayStation 5 Pro auf dem Weg ist. Die Unterschiede zum bestehenden Modell scheinen gering und hauptsächlich intern zu sein (typischerweise Dinge wie geringerer Stromverbrauch und ein moderneres Design), aber es kann auch zusammen mit einer neuen Version des Controllers veröffentlicht werden.

Zumindest behauptet das die polnische Website PPE.pl, die mit einigen früheren Scoops eine gute Erfolgsbilanz für Leaks vorweisen kann. Wie genau die aktualisierte Version des PlayStation 5-Controllers aussehen wird, ist nicht bekannt, aber eine Neuerung ist, dass er Berichten zufolge austauschbare Batterien haben wird. Sowohl Nintendo als auch Sony haben sich sowohl in der vorherigen als auch in der aktuellen Generation für eingebaute Batterien entschieden (und im Falle von Sony auch für die PlayStation 3), während Microsoft sich für austauschbare Batterien für seine Xbox-Konsolen entschieden hat.

Zu den Vorteilen von eingebauten Batterien gehört, dass es einfacher ist, einen schlankeren Controller zu entwerfen und dass Sie keine Batterien kaufen müssen. Zu den Nachteilen gehört die Tatsache, dass die Controller teurer werden und weniger zukunftssicher sind, da Akkus nicht ewig halten, was bedeutet, dass viele Controller in 10-20 Jahren wahrscheinlich komplett tot sein werden.

Was ist Ihre Meinung dazu? Sind austauschbare Batterien etwas, in das Sony hoffentlich für seine neuen Controller investieren wird?