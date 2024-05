Gerücht: Sony arbeitet an einer neuen PSP, auf der PlayStation 4-Spiele laufen

HQ

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte, dass Microsoft an einer tragbaren Xbox-Konsole arbeitet, aber es gab auch Anzeichen dafür, dass Sony eine tragbare PlayStation herstellt. Und jetzt kommt ein neues Gerücht von einem russischen Journalisten (via Resetera), der zuvor Sony-Neuigkeiten im Voraus enthüllt hat, die besagen, dass Sony an einer neuen PSP arbeitet.

Das Gerät soll leistungsstark genug sein, um PlayStation 4-Spiele spielen zu können, oder zumindest merkt der Journalist an, dass es nur PlayStation 4-Spiele für den PC gibt, die als Launch-Titel aufgeführt sind. Eine vernünftige Vermutung ist daher, dass es sich um eine PC-basierte Lösung handelt, die in der Lage sein wird, die von Sony veröffentlichten PC-Spiele und natürlich auch andere Titel auszuführen.

Es könnte sich aber auch um eine tragbare PlayStation 4 handeln, was bedeutet, dass von Anfang an eine große Anzahl von Titeln verfügbar ist, und hoffentlich würde ein solches tragbares Gerät dafür sorgen, dass die Konsole noch lange Zeit Spiele erhält.

Im Moment ist es nur ein vages Gerücht, aber es wird gemunkelt, dass Sony noch in diesem Monat ein Event haben wird, also werden wir hoffentlich bald mehr wissen.