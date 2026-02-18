Gerücht: Sonics nächstes Spiel wird mit den Filmen verbunden sein

HQ

Es gibt häufig Gerüchte über die Ankündigung eines neuen Sonic-Spiels in diesem Jahr, zum einen, weil die neuesten brandneuen Sonic-Abenteuer Sonic Frontiers von 2022 und Sonic Superstars von 2023 sind (mit anderen Worten: Es wird Zeit), und zum anderen, weil Sonic 2026 sein 35-jähriges Jubiläum feiert.

Nun behauptet Filminsider V Scoop, einige Informationen über das betreffende Spiel erhalten zu haben, und schreibt auf X, dass es das bisher teuerste Spiel mit mehr Fokus auf die Geschichte sein wird und dass es sowohl mit Filmen als auch mit TV-Serien über Segas Igel verknüpft sein wird. Die Idee ist, dass sie noch lange Unterstützung erhalten wird, mit einer Premiere im Jahr 2027.

Der Beitrag wurde dann mit einem weiteren ergänzt, in dem man lesen kann, dass es weder ein Remake noch eine direkte Fortsetzung ist, sodass frühere Behauptungen über ein Comeback für Sonic Adventure oder Sonic Frontiers 2 vielleicht nichts weiter als Wunschdenken sind.

Nimm diese Informationen vorerst mit einer deutlichen Prise Salz. V Scoop hatte schon einmal recht, aber auch Unrecht. Allerdings haben wir schon von Verbindungen zu Sonics Hollywood-Karriere gehört, also ist das nicht völlig unmöglich.

Angenommen, das stimmt, findest du, es klingt gut?