Gerücht: Sonic the Hedgehog 3 wird noch in diesem Monat zum Streamen freigegeben

Heutzutage ist die Bearbeitungszeit für Kinostarts oft überraschend kurz, um sie zu Hause zu sehen. Paramount gehört oft zu den effizientesten und der kürzlich veröffentlichte Sonic the Hedgehog 3, der derzeit in den Kinos für Furore sorgt, ist ein gutes Beispiel dafür.

Bereits am 21. Januar scheint es veröffentlicht zu werden. Er wird wahrscheinlich als Einzelhandelsfilm veröffentlicht, was bedeutet, dass er zunächst nicht bei einem Streaming-Dienst enthalten sein wird. Für diejenigen unter euch, die Menschen aus dem Weg gehen wollen, die an ihren Handys herumfummeln, zu laut reden und unvernünftig viel mit ihrer Süßigkeitentüte rascheln, ist das natürlich eine gute Nachricht.

Die Informationen stammen aus dem zuverlässigen When to Stream, aber es ist erwähnenswert, dass sie noch nicht bestätigt sind.