Gerücht: Sonic Frontiers bekommt nächsten Monat eine Definitive Edition für die Switch 2

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Es kursieren Gerüchte, dass Sonic Frontiers als Definitive Edition neu veröffentlicht werden soll, wobei Berichte sogar besagen, dass diese Version bereits in mehreren Teilen der Welt Altersfreigaben erhalten hat. Es ist daher etwa zu 99 % sicher, dass sie tatsächlich im Gange ist.

Jetzt hat einer der zuverlässigsten Leaker, Billbil-kun von Dealabs, noch etwas mehr Informationen geteilt, darunter hauptsächlich das Veröffentlichungsdatum. Er schreibt, dass Sonic Frontiers: Definitive Edition am 23. Juni auf der Switch 2 erscheint und 49,99 $ kosten wird, was zehn Dollar weniger ist als bei der ursprünglichen Veröffentlichung vor vier Jahren.

Billbil-kun merkt an, dass er nicht weiß, ob es auch auf anderen Plattformen verfügbar sein wird oder ob es ein Switch-2-Exklusivtitel ist, aber so oder so werden wir wahrscheinlich sehr bald mehr erfahren, vielleicht während des Summer Game Fest oder des Nintendo Direct, der im Juni angeblich erscheinen wird.