Gerücht: Sonic bereitet sich darauf vor, bei Fortnite mitzumachen

Es ist fast einfacher, die berühmten Charaktere aufzulisten, die nicht in Fortnite waren, als alle einzubeziehen, die es getan haben. Aber einer, der noch nicht an den Battle-Royale-Spielen teilgenommen hat, ist Sonic the Hedgehog. Jetzt denken Epic Games und Sega anscheinend, dass es an der Zeit ist, etwas dagegen zu unternehmen.

Obwohl noch nichts bestätigt ist, haben wir zwei Quellen, die darauf hindeuten. Das eine sind die Fortnite Leaker ShiinaBR und Wensoing, die beide sagen, dass ein Fortnite Gastauftritt auf dem Weg ist, und das andere ist, dass Data Miner Bilder von Puma Sneakern mit Sonic X Fortnite Motiven gefunden haben. Die beiden erstgenannten sind bekannt und wissen in der Regel, wovon sie sprechen, und es scheint gelinde gesagt unwahrscheinlich, dass Bilder von Schuhen mit diesem Motiv zufällig auftauchen.

Kurz gesagt, erwartet bald eine Ankündigung... warum nicht auf dem Nintendo-Event an diesem Freitag oder der Tokyo Game Show später in diesem Monat?



