Gerücht: So lange dauert es, Hogwarts Legacy abzuschließen

Es ist weniger als ein Monat bis zur Veröffentlichung des erwarteten Hogwarts-Vermächtnisses, wo wir endlich freie Hand in JK Rowlings magischer Welt haben werden. Nach allem, was man hört, gibt es in Hogwarts viel zu tun, also sollten wir eine ziemlich saftige Spielzeit erwarten.

Laut einem unbenannten Leck, dem gleichen, das Berichten zufolge das Hogwarts-Vermächtnis-Artbook durchsickern ließ, würden wir zu Recht viele Stunden in Hogwarts erwarten.

Laut dem Leck sind es ungefähr 35 Stunden, wenn Sie sich nur dafür entscheiden, die Kampagne direkt durchzuführen, und mindestens 70 Stunden, wenn Sie auch alle Nebenquests erledigen und alle Sammlerstücke suchen. Zum Beispiel soll das Freischalten des Avada-Kedabra-Fluches über eine Nebenquest spät im Spiel geschehen, so dass jeder, der hofft, mit dem Zauberstab auf seine Rivalen und Feinde loszuwerden, bis zum Ende warten muss, um dies zu tun.

Es ist natürlich ein Gerücht, aber eine Spielzeit von mehr als 70 Stunden scheint sicherlich nicht unvernünftig. Wir werden es am 10. Februar sicher herausfinden, wenn Hogwarts Legacy endlich veröffentlicht wird.

Wirst du in Hogwarts Legacy springen?