Gerücht: SNK steht kurz davor, eine Neo Geo Mini-Konsole auf den Markt zu bringen.

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Es scheint, dass Details zu einer bevorstehenden Hardware-Veröffentlichung versehentlich geleakt wurden. Eine schnell entfernte ESRB-Aufnahme (das amerikanische Pendant zu PEGI) deutet darauf hin, dass SNK möglicherweise eine neue Neo Geo-Konsole in Arbeit hat... Und es ist genauso aufregend, wie es klingt.

Neulich bemerkte ein X-Nutzer eine ESRB-Anzeige für Samurai Shodown V Special, was an sich nicht besonders spannend ist. Aber das angegebene Format ist umso interessanter: "Neo Geo AES+." Und es wird noch besser, denn die Firma, die die Bewerbung eingereicht hat, ist Plaion, derselbe Publisher, der auch die Atari 2600+ Konsole herausgebracht hat. Dennoch gibt es kein Neo Geo AES+, und das Angebot verschwand kurz darauf. Das wirft die Frage auf, was tatsächlich passiert ist – ein vorzeitiges Leck oder ein anderer menschlicher Fehler?

SNK hat zuvor das Neo Geo Mini Arcade-Gehäuse veröffentlicht, aber die Fans sehnen sich schon lange nach einer modernen Mini-Version des klassischen AES mit eingebauten Spielen. Ein solches Gerät wäre natürlich ein echtes Genuss für Sammler.

Bisher handelt es sich nur um unbestätigte Informationen aufgrund eines fehlenden ESRB-Eintrags, aber das ist an sich eine ziemlich zuverlässige Quelle, sodass es keineswegs ausgeschlossen ist, dass sich das als wahr herausstellt. Wir melden uns mit mehr, wenn wir es herausfinden.