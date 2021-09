Gerücht: Skull & Bones macht Fortschritte, ist aber noch lange nicht fertig

HQ

Ubisoft hat bekanntermaßen Schwierigkeiten, Skull & Bones fertigzustellen. In mehreren unbestätigten Berichten hieß es in den letzten Jahren immer wieder, dass die Entwicklung neu gestartet werden musste. Offiziell äußerte sich der Publisher lediglich zu Verschiebungen, was entsprechende Gerüchte untermauert. Das Singapur-Team von Ubisoft arbeitet seit 2020 offiziell an diesem Titel, also wie weit ist die Entwicklung mittlerweile vorangeschritten?

Dem Dualshockers-Redakteur Tom Henderson wurden kürzlich viele unbestätigte Informationen, die er für glaubwürdig genug hält, um sie zu teilen. Seinen Äußerungen zufolge spielt dieses Piratenabenteuer im indischen Ozean und man beginnt als kleines Licht mit einem eigenen Kahn als Boot. In einem Thread werden viele kleinere Details zum Spielfortschritt genannt, der sich bislang wohl hauptsächlich um das Anhäufen von Reichtum dreht. Mit erbeutetem Gold lassen sich größere Schiffe kaufen und aufrüsten, was euren Status als Piratenlegende untermauert. Henderson endete mit der Feststellung, dass sich Skull & Bones auf einem guten Weg zu befinden scheint, aber noch lange nicht fertig ist.