Gerücht: Skull & Bones im Live-Service-Modell neu konzipiert

Den Piraten-Spielplatz Skull & Bones hat Ubisoft am Sonntagabend nicht besprechen wollen, da das Game einfach nicht bereit zu sein scheint. Vor mehr als zwei Jahren wurde das Projekt von einem Ubisoft-Studio in Singapur angemeldet, doch seitdem ist damit nichts passiert. Einige Spieler fragen sich natürlich, was mit dem Titel passiert ist und VGC behauptet diese Woche, dass sie die Antworten kennen.

Eigenen Aussagen zufolge haben sie Einblicke in die internen Produktionsabläufe erhalten und auf diesem Wege erfahren, dass das Spiel komplett neu gestartet wurde, um genau wie Sea of Thieves von Rare als Live-Service-Titel aufzutrumpfen. Das Premium-Spiel mit offener Welt wurde wohl in etwas verwandelt, das die Community mit ihren Entscheidungen selbst formen kann. Wie genau sich dieser Einfluss äußert, das ist aber noch nicht klar und deshalb werden wir Skull & Bones auch noch eine ganze Weile lang nicht sehen.