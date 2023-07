Gerücht: Sega erwacht zu neuem Leben Altered Beast

Jeder, der in der Mega Drive-Ära jung und leichtgläubig war, hat wahrscheinlich den Sega-Klassiker Altered Beast gespielt, schon allein deshalb, weil das Bild auf dem Gehäuse auf einen wirklich frechen Action-Titel hindeutete. Das Debütspiel von Segas Makoto Uchida war jedoch nicht besonders großartig, verkaufte sich aber trotzdem anscheinend 1,4 Millionen Mal, wurde in weitere Formate konvertiert und erlangte eine Art nachträglichen Kultstatus.

Jetzt scheint Sega dies erkannt zu haben und beabsichtigt, ihrem alten Side-Scrolling-Werwolf wieder neues Leben einzuhauchen. Brancheninsider Shpeshal Nick hat im Xbox Era-Podcast verraten, dass Sega an einem neuen Altered Beast und einem neuen Gunstar Heroes arbeitet. Das ist alles, was wir wissen, aber jetzt wissen Sie so wenig wie wir.

Willst du Altered Beast ein Comeback erleben?