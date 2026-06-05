Gerücht: Sega arbeitet an einer neuen tragbaren Konsole, die Kassetten verwendet

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Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Sega ausdrücklich erklärt hat, seine reiche Spielegeschichte wieder zum Leben zu erwecken, was zu mehreren klassischen Spieleserien geführt hat, die bald Fortsetzungen und Reboots bekommen. Nachdem SNK kürzlich das Neo Geo AES+ angekündigt hatte (ein voll funktionsfähiges Neo Geo mit modernen Konnektivitätsoptionen und mehr), hofften viele Spieler sofort, dass Sega etwas Ähnliches mit dem Mega Drive oder einem der anderen klassischen Retro-Formate des Unternehmens machen würde.

Und... Vielleicht ist das genau das, was auf dem Weg ist. Laut einem Beitrag auf Reddit (danke, Time Extension) arbeitet ein Unternehmen, das zuvor lizenzierte Sega-Hardware produziert hat, angeblich an einem tragbaren Sega-Gerät mit austauschbaren Modulen. Das Gerät scheint speziell für 2D-Spiele entwickelt zu sein und relativ leistungsschwach zu sein, was darauf hindeutet, dass es hauptsächlich für das Master System, Mega Drive und/oder Game Gear gedacht ist. Es soll auch erschwinglich sein.

Das klingt ein wenig nach einem Sega-Äquivalent zum Evercade, einem Format voller Retro-Spiele, das Sega bisher nicht unterstützt. Wenn diese Informationen korrekt sind, würde das natürlich erklären, warum.

Nimm das vorerst mit einer großen Prise Salz, aber Sega wird heute Abend beim Summer Game Fest erwartet, sodass wir dort vielleicht einen Blick auf diese geheimnisvolle Schöpfung werfen könnten.