Gerücht: Schicksal von Anthem wird diese Woche neu ausgehandelt

You're watching Werben

Anthem ist schon fast in Vergessenheit geraten, denn der Titel hat viele ernsthafte Probleme. EA musste letztlich einsehen, dass ihre fatalen Fehlentscheidungen zur Veröffentlichung eines unfertigen Produkts geführt haben, das niemand lange spielen wollte. Sie beschlossen deshalb, Bioware eine komplette Neuausrichtung des Games durchführen zu lassen, doch wir haben seit letztem Jahr nichts mehr von den Entwicklern gehört.

Der Journalist Jason Schreier hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem von einer Neuüberprüfung Anthems die Rede ist. Drei interne, anonyme Quellen haben dem Redakteur glaubhaft gemacht, dass sich einige Führungskräfte von EA diese Woche treffen werden, um über die Zukunft des Projekts zu entscheiden. Dabei soll geklärt werden, ob es sich für das Unternehmen lohnt, noch mehr Zeit und Ressourcen für das Projekt aufzuwenden.

Das letzte was wir von den Entwicklern diesbezüglich gehört haben, waren Versprechungen, dass die Entwicklung angeblich gut voranschreite. Zuletzt verließ der leitende Produzent Christian Dailey im Dezember das Team, um am neuen Dragon Age zu arbeiten. Laut Schreier arbeiten derzeit wohl knapp 30 Menschen an Anthem, doch um die Vision zu verwirklichen, müssten weitere Entwickler bereitgestellt werden.

Der Titel hatte 2019 gute Verkaufszahlen, vor allem in Amerika, doch seitdem dürfte nicht viel Geld in die Kassen gespült worden sein. Zudem dürfte es ziemlich kostspielig werden, die Spieler mit genügend Werbung davon zu überzeugen, dass das abgestürzte Wrack Anthem irgendwann doch plötzlich zum Abheben bereitsteht. Solche Ressourcen könnte man stattdessen natürlich in bevorstehende Projekte stecken...