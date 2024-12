Gerücht: Scarlett Johansson kehrt als Black Widow in Avengers zurück: Doomsday

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) könnte eine weitere große Rückkehr erleben, denn es gibt Gerüchte, dass Scarlett Johansson ihre Rolle als Black Widow in Doomsday, dem mit Spannung erwarteten Avengers-Film, der 2026 in die Kinos kommen soll, wieder aufnehmen wird. Hollywood-Insider Daniel Richtman deutete kürzlich Johanssons Rückkehr an und spekulierte, dass Johanssons Figur wie andere Avengers-Stars wie Robert Downey Jr. und Chris Evans als Variante von Black Widow zurückkehren würde, nachdem die Figur in Avengers: Endgame gestorben ist.

Mit Doomsday und dem folgenden Secret Wars (erscheint 2027) bereitet sich das MCU auf ein neues Kapitel vor. Die Rückkehr der bei den Fans beliebten Charaktere, sogar in alternativen Formen, ist in der neuesten Phase zu einem festen Bestandteil geworden und lässt die Fans gespannt raten, welche bekannten Gesichter als nächstes auftauchen werden. Obwohl dieses neueste Gerücht noch nicht bestätigt wurde, ist die Möglichkeit von Johanssons Rückkehr eine aufregende Nachricht für MCU-Enthusiasten, die die ikonische Figur vermisst haben.

Da das MCU mit mehreren Zeitlinien und alternativen Realitäten weiter expandiert, wird erwartet, dass Doomsday ein Wendepunkt für das Franchise sein wird. Die Fans spekulieren bereits darüber, welche anderen Helden ein Comeback feiern könnten, was die kommenden Avengers-Filme umso faszinierender macht.

Freust du dich schon darauf, mehr von Black Widow in Avengers: Doomsday zu sehen?