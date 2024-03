Gerücht: Sam Raimi macht sich Hoffnungen auf einen Spider-Man 4

Nach der Rückkehr unserer drei Live-Action-Spider-Men in Spider-Man: No Way Home gab es großes Interesse von Webheads, Andrew Garfield und Tobey Maguire wieder als ihre Versionen von Peter Parker in ihren eigenen Filmen zu sehen.

Kürzlich stellte ein Superfan namens Lukas A. Soares bei einem Meet-and-Greet-Event die Frage, ob wir jemals einen vierten Spider-Man-Film von Raimi sehen werden. "Er hat mir gesagt, dass es Chancen gibt, dass das passiert, einfach weil er den gleichen Wunsch hat wie wir." Soares schrieb auf Twitter/X: "Aber wenn es passieren soll, wird es zur richtigen Zeit sein."

Es gab keine offizielle Ankündigung von Sony über einen vierten Raimi-Film oder ähnliches. Die Raimi-Trilogie soll irgendwann wieder in die Kinos kommen, vielleicht testet das das Interesse an einer weiteren Runde von Tobey Maguires Spider-Man.