Gerücht: Sabrina Carpenter wird für die Rolle der Rapunzel in Disneys Live-Action ins Auge gefasst Tangled

Sagen Sie, was Sie wollen, über Disneys aktuellen Plan, seine Zeichentrickklassiker und die jüngsten Erfolge als Live-Action-Alternativen neu zu verfilmen. Sie können es lieben, Sie können es hassen, nichts davon ist wirklich wichtig, da sie dazu neigen, Disney viel Geld zu verdienen. Einer der nächsten, der diese Behandlung erhält, ist Tangled, da die animierte Adaption von Rapunzels Leben auf dem Weg ist, und vor diesem Hintergrund spekulieren die Fans bereits und casten, wer die Rolle des Disney Princess übernehmen sollte.

Im Moment scheint es eine führende Anwärterin zu geben, und das ist Popstar und ehemaliger Disney-Star Sabrina Carpenter. Die Sängerin steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans, und es scheint, als ob dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen könnte, denn Where is the Buzz berichtet nun, dass Carpenter "zu einem führenden Anwärter auf die Rolle der Rapunzel geworden ist".

Zugegeben, dies ist noch lange keine offizielle Bestätigung von Disney, aber es scheint gut für die Rolle zu passen, da Carpenter singen kann, die richtige Art von Haaren hat und mit der Arbeitsweise von Disney vertraut ist.

Die Frage verschiebt sich nun, wen Disney für die zusätzlichen Rollen im Film ins Auge fassen wird. Wir halten immer noch den Atem an, dass Kathryn Hahn sich an Mother Gothel versuchen darf. Wen würdest du in einem Live-Tangled Action-Remake besetzen?