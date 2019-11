Gerücht: Rückt neues Crash Bandicoot näher?

Activision hoffte wahrscheinlich darauf, dass sich ihre aufpolierte Sammlung alter Crash-Bandicoot-Spiele gut verkaufen würde, aber sie werden nicht damit gerechnet haben, wie extrem gut Crash Bandicoot: Nsane Trilogy auf PC und Konsolen anschlug. Die Kollektion war 2017 monatelang auf den Spitzenplätzen der Playstation-4-Charts zu finden und setzte ihren Siegeszug im folgenden Jahr auch auf anderen Plattformen fort. Daher war es kein Schock, dass Activision schließlich bestätigte, dass sie in Zukunft weitere Pläne für die Serie hatten.

In den letzten Wochen haben Spekulationen darüber begonnen, dass ein neues Crash Bandicoot unterwegs ist. Ausgangspunkt war ein Abschnitt im neuen Playstation-Trailer, in dem wir eine Maske aus Crash Team Racing Nitro-Fueled sehen, die Fans bislang noch nicht zuordnen können (springt auf Sekunde elf im unteren Video). Jetzt offenbaren immer mehr Leute, was sie bereits über das Projekt wissen. Eine der Quellen der wir vertrauen ist der Nintendo-Insider Sabi, der Entwickler Toys for Bob und/oder Vicarious Visions hinter dem Projekt vermutet. Der Journalist meint, dass das nächste Crash Bandicoot explizit etwas Neues sei, kein Remake oder Remaster. Das Gleiche haben Kollegen von uns auch aufgeschnappt.